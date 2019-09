Euro2020

O selecionador Fernando Santos anuncia em 03 de outubro a lista de convocados para a dupla jornada frente a Luxemburgo e Ucrânia, do Grupo B de qualificação para a fase final do Euro2020 de futebol.

De acordo com a nota divulgada no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os eleitos de Fernando Santos serão revelados às 12:30, numa conferência de imprensa que vai decorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal defronta o Luxemburgo no dia 11 de outubro, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, e desloca-se a Kiev, na Ucrânia, no dia 14, em dois jogos que poderão revelar-se decisivos para o apuramento direto da equipa das 'quinas' para o Europeu.