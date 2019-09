Actualidade

O presidente cessante do Banco Central Europeu (BCE) defendeu hoje, em Bruxelas, a existência de um "instrumento orçamental central" na zona euro, ainda que "perfeitamente consciente das dificuldades políticas" para o criar, devido à "falta de confiança" entre Estados-membros.

No seu "diálogo" de despedida com a Comissão de Assuntos Económicos e Financeiros do Parlamento Europeu, perante a qual compareceu ao longo dos últimos oito anos enquanto presidente do BCE - cargo que abandonará em 31 de outubro, cedendo o posto à francesa Christine Lagarde -, Draghi passou em revista algumas das "lições" retiradas do seu mandato e, entre as falhas detetadas, apontou a ausência de um instrumento orçamental centralizado na área do euro.

"Ao comparar a resposta da zona euro à crise com a resposta de outras economias avançadas, é evidente que estas últimas foram capazes de alcançar na altura uma combinação de políticas macroeconómicas melhor, graças a ações mais decisivas tanto no domínio orçamental como no financeiro", declarou, apontando que "uma diferença fundamental", comparando por exemplo com a resposta dos Estados Unidos, "foi a falta de um instrumento orçamental central, para atuar de forma contracíclica ao nível federal".