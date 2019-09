Actualidade

Os 175 anos do nascimento do poeta francês Paul Verlaine são celebrados na quarta-feira, num concerto inserido no Festival de Sintra, dirigido pelo maestro João Paulo Santos, cujo programa inclui peças de António Fragoso e Alfredo Keil.

Verlaine "é um dos grandes poetas franceses de sempre, figura absolutamente marcante da cena literária gaulesa do período 1870-1900", e "será o poeta francês mais vezes musicado, havendo quem avance cerca de 1.500 peças baseadas na sua poesia, por mais de 700 artistas, desde 1871", segundo o musicólogo Bernardo Mariano, que assina um texto que acompanha o programa do recital.

Intitulado "De la musique avant toute chose", o recital, na quarta-feira à noite, no Palácio da Vila, no âmbito do 54.º Festival de Sintra, conta com canções de Gustave Charpentier, Claude Debussy, Camille Saint-Saens, Reinaldo Hahn, Edgar Varèse, Ernest Chausson, Jules Massenet, Fritz Delius, Maurice Ravel e Francesco Paolo Tosti.