Eleições/Madeira

O líder do PCP/Madeira, Edgar Silva, classificou hoje de "caricato" o desafio lançado pelo PS ao CDS-PP e a todos partidos da oposição para formar governo na região, vincando que os socialistas não contarão com a sua "cumplicidade".

"Ninguém imaginará que para o PCP, o CDS seja parceiro de qualquer percurso", disse em conferência de imprensa, no Funchal, reagindo ao repto do cabeça de lista socialista, Paulo Cafôfo, logo após a divulgação do resultado eleições legislativas regionais, no domingo.

O PSD perdeu a maioria absoluta com que sempre governou no arquipélago, elegendo 21 deputados, num total de 47, e os socialistas ficaram em segundo lugar, com 19 deputados.