Actualidade

O Sindicato dos Jogadores defendeu e exigiu hoje "respeito" pelo futebolista Bruno Fernandes, na sequência dos acontecimentos que envolveram o sportinguista no Estádio do Bessa.

"O Sindicato dos Jogadores condena todas as ocorrências que constituem um ataque à profissão de futebolista. Condena ainda mais os ataques, injustos, ao caráter de uma pessoa", refere o organismo, em comunicado.

No Bessa, o sistema de videovigilância captou imagens, divulgadas pela CMTV, em que se vê o médio a pontapear uma porta nas instalações do recinto portuense, depois de ter sido expulso ao minuto 90+1 no jogo da quinta jornada da I Liga, que o Sporting perdeu por 3-2 frente ao Boavista.