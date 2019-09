Actualidade

A última sessão no cinema Monumental, em Lisboa, antes de o edifício encerrar para remodelação, acontecerá no domingo com "Guerra e Paz", de King Vidor, havendo uma garantia de reabertura depois das obras, disse à Lusa Paulo Branco.

A exibidora Medeia Filmes, do produtor Paulo Branco, revelou hoje que o Cinema Monumental fecha portas este mês por causa das obras de remodelação no edifício localizado no Saldanha, e que a última sessão está marcada para domingo com aquele filme de King Vidor, com entrada gratuita.

Paulo Branco explicou à Lusa que apesar de não ter sido formalizado qualquer contrato, há uma garantia de regresso da Medeia Filmes àquele espaço, que também alberga escritórios e lojas, e que ficará encerrado durante cerca de um ano.