Eleições/Madeira

A perda da maioria absoluta social-democrata na Madeira abre um ciclo diferente, mas é preciso aguardar para perceber se a coligação com o CDS-PP será um modelo "de futuro" e se os partidos estão preparados para governar em conjunto.

"Houve uma quebra do partido dominante, o PSD regional será obrigado a fazer uma coligação, isso é inequívoco", disse à Lusa o politólogo António Costa Pinto, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a propósito dos resultados das eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira realizadas no domingo.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PSD venceu as eleições legislativas regionais da Madeira, com 39,42% dos votos, mas perdeu, pela primeira vez, a maioria absoluta, elegendo 21 dos 47 deputados.