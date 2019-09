Actualidade

A greve nacional dos trabalhadores dos registos e notariado e dos conservadores dos registos registou hoje, no primeiro dia, uma adesão entre os 85% e os 90%, segundo dados do Sindicato dos Trabalhadores do Registo e notariado (STRN).

A greve, de duas semanas e que teve hoje início, foi marcada pelo STRN e pela Associação Sindical dos Conservadores dos Registos (ASCR), as duas estruturas sindicais mais representativas do setor, "que se afirmam, de uma forma concertada e musculada, contra as propostas do Governo para os Registos e Notariado".

Uma nota enviada à agência, o STRN afirma que "o protesto, o maior convocado até agora, ameaça paralisar, a nível nacional, o funcionamento das conservatórias e outros balcões, designadamente as Lojas do Cidadão".