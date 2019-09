Actualidade

Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal (FPA), disse hoje que o organismo que dirige tudo fará para dar continuidade aos resultados "de excelência" que o andebol português alcançou nos últimos meses.

"Este tem sido um ano especial, um ano de excelência, quer pela participação das seleções de formação em todos os campeonatos da Europa e do mundo, quer pelas prestações dos clubes nas competições europeias, quer pelo apuramento da seleção nacional para a fase final do Europeu de 2020, 14 anos após a última presença, e que de facto podemos considerar a cereja no topo do bolo", disse o dirigente à margem da apresentação do novo patrocinador do campeonato português.

Pese a satisfação pelo nível alcançado, Miguel Laranjeiro lembrou que há trabalho a fazer, deixando a promessa de dar condições ao andebol para registar mais sucessos como os que têm marcado o último ano.