Actualidade

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, afirmou na segunda-feira que o organismo consultivo da UNESCO para o património, o ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios), tem uma "visão arqueológica" sobre a cidade.

A declaração do autarca surge no seguimento de um pedido de esclarecimento, durante a Assembleia Municipal do Porto, do deputado do Bloco de Esquerda Pedro Lourenço sobre as medidas que a câmara ia "adotar para salvaguardar as preocupações transmitidas pela UNESCO [Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura], ICONOS e Direção-Geral da Cultura do Norte (DRCN)" no âmbito do projeto do Mercado Time Out para a estação de São Bento.

"O BE subscreve em grande parte as preocupações dos técnicos do património, considerando uma atratividade que já de si é excessivamente verificada e que a torre de 21 metros não devia ser aprovada", afirmou Pedro Lourenço.