Clima

A região nordeste do Brasil, governada por partidos de oposição ao Presidente Jair Bolsonaro, apresentou em Nova Iorque, na abertura da Semana do Clima da ONU, medidas de preservação dos recursos naturais.

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, ficou encarregado de expor em Nova Iorque, em nome dos nove estados da região e do Espírito Santo, no sudeste, os programas e projetos para a redução da emissão de gases de efeito estufa.

Após a abertura do evento, complementar à Cimeira de Ação Climática das Nações Unidas, o grupo reuniu-se com representantes da Aliança Climática dos Estados Unidos, que integra por 25 dos 50 estados do país.