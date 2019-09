Actualidade

A Comissão Europeia considera que a atual guerra comercial entre a China e os Estados Unidos "é lamentável" para todo o mundo, apontando que existem empresas da União Europeia (UE) a adiar investimentos nestes países devido às tensões.

"As guerras comerciais são más porque significam a imposição de tarifas. E quem é afetado pelas tarifas? Não é o presidente chinês diretamente, é quem compra nos Estados Unidos e na China porque as coisas ficam mais caras e isso afeta as empresas europeias", afirmou em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, a comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmström.

Por essa razão, "muitas empresas europeias estão à espera para poder investir na China e nos Estados Unidos", apontou.