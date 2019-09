Actualidade

A elite mundial do turismo debate em outubro, em Macau, o potencial dos mercados chinês e da América Latina, com o Brasil a assumir-se como um dos países em destaque, anunciou hoje a organização do fórum.

O vice-presidente do Brasil, António Hamilton Mourão, e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, encabeçam uma delegação que representa o Brasil "ao mais alto nível", sublinhou a secretária-geral do Fórum de Economia de Turismo Global, Pansy Ho, durante uma conferência de imprensa que serviu para apresentar o evento que se realiza entre 13 e 15 de outubro.

O Brasil vai estar representado ainda pelo secretário de Estado do Turismo, José Gustavo dos Santos, pelo diretor de marketing e relações públicas do Instituto Brasileiro de Turismo, bem como pelo secretário Especial do Desporto, Décio dos Santos, naquela que é a oitava edição do fórum, que conta com as presenças do secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Zurab Pololikashsvili, e do vice-ministro da Cultura e do Turismo da China, Zhang Xu.