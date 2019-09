Actualidade

A direção da UNITA decidiu prorrogar o prazo para a apresentação ao cargo de presidente do partido da oposição angolana por questões relacionadas com "aspetos técnicos e logísticos", de acordo com uma nota enviada na segunda-feira à comunicação social.

O novo prazo fixado pelo Comité Permanente da Comissão Política da UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) é agora o próximo dia 07 de outubro. Em face do novo prazo, o partido do "Galo Negro" fixou ainda o período entre 07 e 28 de outubro para a realização das conferências comunais, municipais e provinciais.

Quatro dirigentes da UNITA manifestaram já a intenção de se candidatarem à liderança do partido, perfilando-se como sucessores de Isaías Samakuva, o atual presidente, que já cumpriu quatro mandatos, indicou fonte próxima do processo.