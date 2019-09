Eleições

O secretário-geral do PS afirmou hoje que se recusa a alimentar uma polémica com o Bloco de Esquerda sobre a formação da atual solução política governativa, a "Geringonça", e frisou que só fala de reuniões públicas.

António Costa fez estas declarações a meio de uma viagem de comboio entre as estações ferroviárias de Coina e do Pragal (Almada), depois de ter apanhado um autocarro junto à Câmara Municipal do Barreiro.

Os jornalistas confrontaram o líder socialista com o facto de a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, ter falado na existência de uma reunião informal entre as direções dos dois partidos, em 04 de outubro de 2015, antes, portanto, da reunião formal entre o PS e o PCP.