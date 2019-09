Europeias

A insatisfação com a política em geral é a principal razão apontada para a taxa de abstenção recorde de 68,6% verificada em Portugal nas eleições europeias de maio passado, revela um inquérito hoje divulgado pelo Parlamento Europeu.

Seis meses depois do sufrágio, que decorreu entre 23 e 26 de maio, a assembleia publicou hoje um Eurobarómetro pós-eleitoral, "um dos inquéritos quantitativos mais exaustivos sobre as últimas eleições europeias", que registaram a nível da União Europeia (UE) a maior taxa de participação em 20 anos (50,82%), com Portugal em contraciclo.

Dos 1.008 eleitores portugueses entrevistados para este inquérito, apenas 31% votaram e 69% admitiram não ter ido às urnas, números precisamente em linha com aqueles verificados em 26 de maio em Portugal, quando a taxa de abstenção superou a anterior pior de sempre (66,2%, nas europeias de 2014), ainda que em parte se tenha devido ao aumento do número de votantes inscritos.