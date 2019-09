Brexit

O líder do partido Trabalhista e outros partidos da oposição defenderam hoje que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deve demitir-se, na sequência da decisão do Supremo Tribunal britânico, que considerou "ilegal" a suspensão do parlamento.

"Convido Boris Johnson a considerar a sua posição e a tornar-se no primeiro-ministro com o mandato mais curto de sempre", afirmou Jeremy Corbyn, numa intervenção aplaudida durante o congresso do principal partido da oposição, a decorrer em Brighton.

O Supremo Tribunal britânico declarou hoje ilegal a suspensão do Parlamento decidida pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, até duas semanas antes do prazo para o Reino Unido sair da União Europeia ('Brexit').