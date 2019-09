Actualidade

Os fogos florestais que se registam desde junho na Indonésia estão a pôr em risco a saúde de cerca de 10 milhões de crianças devido às vastas nuvens de fumo tóxico emitidas, alertou hoje a Unicef.

Quase 10 milhões de jovens com menos de 18 anos, um quarto dos quais com menos de cinco anos, vivem nas áreas mais afetadas da ilha de Sumatra e na parte indonésia de Bornéu, avisou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), numa declaração hoje divulgada.

As crianças mais novas são as mais vulneráveis, por ainda estarem a desenvolver o seu sistema imunológico, alerta a Unicef, acrescentando existir um risco alto de os bebés nascidos de mães expostas à poluição durante a gravidez nascerem com um peso abaixo da média ou antes do termo da gravidez.