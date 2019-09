Actualidade

O primeiro-ministro espanhol em exercício considerou hoje "uma grande vitória da democracia espanhola" a decisão do Tribunal Supremo de apoiar a exumação do corpo do ditador Francisco Franco do Vale dos Caídos para o cemitério de El Pardo.

Numa mensagem nas redes sociais, Pedro Sánchez também destacou que a "determinação" do Executivo em "reparar o sofrimento das vítimas do franquismo" sempre orientou sua ação de governo: "Justiça, memória e dignidade", conclui.

Por seu lado, a vice-presidente do Governo, Carmen Calvo, já tinha avançado, numa reação à decisão do Tribunal, que a exumação dos restos mortais do ditador será feita "o mais rapidamente possível", para que a transferência ocorra o maior número de dias antes da campanha eleitoral para as eleições gerais de 10 de novembro próximo.