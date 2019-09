Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, questionou hoje o paradeiro do dinheiro que entra diariamente nos cofres públicos e criticou os que sequestraram o país em "seu proveito pessoal" por inverterem os valores morais guineenses.

"Hoje, os nossos irmãos que sequestraram o nosso país em seu proveito pessoal, inverteram todos aqueles valores que para nós são sagrados e no seu lugar hastearam as bandeiras do ódio, do rancor, da vingança, da maldade, do egoísmo da intriga, das inverdades e cujo objetivo foi sempre lutar e a qualquer preço para chegar ao poder, mantendo o nepotismo e os luxos a que se habituaram", afirmou José Mário Vaz.

O chefe de Estado guineense discursava no Palácio da Presidência por ocasião do 46.º aniversário da proclamação da independência da Guiné-Bissau.