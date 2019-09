Actualidade

A taxa de absentismo no Serviço Nacional de Saúde atingiu no ano passado um valor recorde, com as faltas por motivos de greve a terem um crescimento acima dos 45% em relação a 2017.

Segundo o Relatório Social do Ministério da Saúde e do SNS de 2019, com dados relativos a 2108, as greves dos trabalhadores da saúde atingirem valores recorde, o que aponta para um aumento da contestação no setor.

As faltas por greve em 2018 equivaleram, somando as de todos os profissionais, a mais de 175 mil dias de trabalho, quando em 2017 se ficaram por 120 mil e em 2016 não atingiram sequer os 70 mil dias de trabalho equivalentes.