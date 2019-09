Actualidade

O futebolista brasileiro Luiz Phellype regressou hoje "sem quaisquer limitações" aos treinos do Sporting, com a equipa a antecipar a sessão de trabalho em Alcochete da tarde para a parte da manhã.

O avançado falhou os últimos três jogos dos 'leões', todos sob o comando do treinador interino Leonel Pontes, após a saída de Marcel Keizer, e sem que a equipa tenha vencido - empate com Boavista (1-1) e derrotas com PSV (3-2) e Famalicão (2-1).

Luiz Phellype disputou o último jogo em 31 de agosto, na derrota em casa com o Rio Ave (3-2), e, dias depois, antes da visita ao Bessa, sofreu uma entorse do tornozelo.