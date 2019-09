Clima

O combate às alterações climáticas será inútil sem investimento no desenvolvimento dos países mais pobres, defendeu hoje a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que alerta que em 2030 poderá haver mais 100 milhões de pobres.

"Por maior que seja a ambição dos países mais ricos com as metas para a redução do aquecimento global, não será possível combater as alterações climáticas sem dar atenção aos países em desenvolvimento", disse à agência Lusa Jorge Moreira da Silva, diretor-geral de Desenvolvimento e Cooperação da OCDE.

Falando a partir de Nova Iorque, onde a organização apresentou hoje um relatório sobre a necessidade de pôr desenvolvimento e ação climática na mesma frente, Moreira da Silva afirmou que as duas áreas não podem continuar a estar em "caixas separadas", acrescentando que há um desfasamento entre políticas públicas e a ambição climática.