Cofina/Media Capital

O prazo para a Cofina requerer à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o registo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Media Capital termina no dia 11 de outubro, divulgou hoje a entidade supervisora.

Esta informação esta disponível no 'site' da CMVM em "perguntas e respostas sobre a Oferta Pública de Aquisição sobre o grupo Media Capital".

No sábado passado, a dona do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios, entre outros títulos, anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, valorizando a empresa em 255 milhões de euros. A operação de compra inclui também a dívida da Media Capital.