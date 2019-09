Actualidade

O presidente do grupo parlamentar da UNITA, maior partido na oposição angolana, considerou hoje que a governação de João Lourenço "infelizmente não trouxe melhorias em relação ao anterior período" e que o combate à corrupção "é paliativo".

"O país tem uma crise sem soluções, a governação de João Lourenço infelizmente não trouxe melhorias em relação ao anterior período, os vencimentos mesmo atualizados não têm grande poder de compra, como sabem a cesta básica subiu extraordinariamente de custo", afirmou hoje, Adalberto Costa Júnior, quando questionado sobre os dois anos de governação do Presidente angolano, João Lourenço, a serem assinalados na quinta-feira.

E portanto, frisou, a situação económica do país "tem consequência sobre as famílias, sobre as empresas, são imensas as falências que são decretadas e portanto o elemento que vamos constatando é sério, é problemático".