Actualidade

O arquiteto Siza Vieira apresenta hoje em Nova Iorque uma peça em mármore e mogno da sua autoria, a expor num edifício que projetou em Manhattan, numa iniciativa promovida pelo 'cluster' da pedra portuguesa, que bateu recordes em 2018.

Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente executivo da Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e Ramos Afins (Assimagra) explicou que a iniciativa se integra no programa 'Primeira Pedra', que "explora o potencial da pedra portuguesa através do desenvolvimento de aplicações inovadoras para este material, destacando a qualidade e a vasta indústria que está ligada à respetiva extração e transformação".

"O objetivo deste programa é promover a versatilidade e capacidade do 'cluster' português da pedra no mundo, o seu potencial e grau de especialização, cujo valor já é reconhecido de forma transversal, tanto ao nível do 'design' como da arquitetura", refere Miguel Goulão.