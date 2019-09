Actualidade

O treinador Luís Loureiro deixa o comando do Casa Pia, com o clube a informar hoje ter rescindido os contratos com a equipa técnica do emblema 17.º classificado na II Liga de futebol.

"Decidiu rescindir os contratos de trabalho celebrados com o técnico principal, sr. Carlos Simões [o treinador na ficha de jogo], e restantes membros do seu corpo técnico, da equipa principal do Casa Pia Atlético Clube, com efeitos imediatos", refere a nota do clube.

O adjunto Carlos Simões era quem tinha o curso adequado para treinador principal, mas Luís Loureiro desempenhava a função. Em 2018/19, levou o Casa Pia à subida, conquistando também o título no Campeonato de Portugal.