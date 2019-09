Actualidade

O Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), em Braga, vai receber a Conferência Internacional Mission 10.000 - Batteries que pretende "contribuir para consolidar" o "movimento global" de investigação e desenvolvimento de baterias, no qual Portugal tem uma "posição privilegiada".

Em declarações à Lusa, o diretor-geral do INL, Lars Montelius, explicou que a conferência, a decorrer entre 10 e 11 de outubro, é organizada no âmbito do Projeto nanoGateway, financiado pelo Programa de Cooperação Interreg Espanha-Portugal.

"A eletrificação da sociedade abre caminho a um outro esforço, igualmente importante, na investigação e desenvolvimento de baterias. Esse movimento está a ser articulado na Europa através do Manifesto Battery 2030. Estou convencido de que a Conferência Internacional Mission 10.000 sobre baterias vai contribuir para consolidar este movimento global na Europa", afirmou o responsável.