Actualidade

Dois projetos de investigação portugueses vão receber 15 milhões de euros cada, na vertente dos projetos 'Teaming' (parcerias) do programa Horizonte 2020 para a criação de centros de excelência científica, foi hoje anunciado em Bruxelas.

Estes projetos 'Teaming' reúnem parceiros de países que carecem de atividades de investigação e inovação com outros parceiros de países mais desenvolvidos neste domínio.

O projeto MIA-Portugal (Multidisciplinary Institute of Ageing), liderado pela Universidade de Coimbra, em parceria com a Universidade de Newcastle upon Tyne, a Universidade de Groningen e o Instituto Pedro Nunes foi um dos selecionados em Portugal.