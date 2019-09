Amazónia

O impacto a várias escalas dos incêndios na Amazónia, que têm afetado a vasta floresta tropical, vai ser debatido por especialistas na quinta-feira, no Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa.

O colóquio "Amazónia 2019: perspetivas em diálogo" decorrerá a partir das 18:00, com a participação dos professores e investigadores José Miguel Cardoso Pereira, catedrático do Instituto Superior de Agronomia, Fronika de Wit, Susana de Matos Viegas e Luísa Schmidt, que modera, do Instituto de Ciências Sociais (ICS).

O objetivo do encontro - que acontece no âmbito das Jornadas Europeias do Património - é promover a reflexão, colocando em diálogo perspetivas de especialistas de várias disciplinas sobre o impacto dos incêndios a várias escalas, de acordo com o sítio 'online' do Museu de Etnologia.