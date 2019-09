Actualidade

Portugal Fashion e ModaLisboa alinham estratégias e trazem Katty Xiomara, Luís Buchinho e Luís Carvalho à Semana da Moda de Paris, com apresentações individuais na emblemática Place Vendome.

Esta apresentação dos três 'designers' portugueses, que vai decorrer no dia 26 de setembro, entre as 18:30 as 21:00, vem cimentar a estratégia comum do Portugal Fashion e ModaLisboa na capital francesa que começou em junho deste ano, e visa promover os criadores nacionais de forma mais coordenada fora do país.

"Depois da primeira ação realizada em parceria, esta estratégia pretende reforçar a lógica de cooperação, bem como servir de referência, marcando o início de um alinhamento setorial mais alargado, funcional e colaborativo entre os diferentes 'players'", pode ler-se no comunicado enviado pelo Portugal Fashion à agência Lusa.