Os estádios de São Petersburgo, na Rússia, Allianz Arena, em Munique, e Wembley, em Londres, vão acolher as finais da Liga dos Campeões de futebol de 2021, 2022 e 2023, respetivamente, anunciou hoje a UEFA.

A decisão da 'Champions' da próxima época será disputada, pela primeira vez, no reduto do Zenit de São Petersburgo, equipa que participa regularmente na principal competição europeia de clubes, sendo que esta época está integrada no mesmo grupo do Benfica.

Já a final da edição 2021/22 terá lugar em Munique, no estádio do Bayern, que já acolheu a decisão de 2012, vencida pelo Chelsea diante dos bávaros, enquanto a competição de 2022/23 terá o seu epílogo em Londres, no novo estádio de Wembley, recinto que acolhe o jogo decisivo da prova pela terceira vez, depois de 2011 e 2013.