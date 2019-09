Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) defendeu hoje a necessidade da realização de uma "mudança significativa no quadro institucional" do Brasil para impor "fortes restrições orçamentais e promover políticas estáveis e sustentáveis".

"Uma mudança significativa no quadro institucional é necessária para impor as fortes restrições orçamentais e promover políticas estáveis e sustentáveis", refere um relatório emitido hoje pelo FMI que aborda os empréstimos dos governos estaduais.

"Os severos problemas de incentivos - com as fortes expetativas enraizadas de que o Governo federal deve sempre resgatar os governos subnacionais [estaduais] - requerem uma reforma compreensiva do quadro de empréstimos, acompanhado pelo fortalecimento da legislação de responsabilidade fiscal", acrescenta o documento.