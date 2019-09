Actualidade

O Presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu hoje nas Nações Unidas o "regresso da coragem" dos líderes mundiais, para atacar os grandes desafios na área da segurança, da saúde e do clima.

Macron considera que este é o tempo de assumir a coragem de construir a paz e a coragem de assumir responsabilidades, dizendo que não basta "defender causas", durante a sua intervenção no debate geral da 74.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, que começou hoje e decorre até 30 de setembro com a presença de cerca de 150 chefes de Estado e de Governo, incluindo do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Temos conhecimento, temos financiamento, temos capacidade de inovação. Então o que é que nos falta?", interrogou-se o Presidente francês, fazendo um diagnóstico dos riscos que se colocam a um mundo em "mudanças rápidas" e perante "desafios perigosos".