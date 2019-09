Actualidade

O presidente do Benfica confessou hoje que mantém a ambição de conquistar a Liga dos Campeões de futebol e revelou que os 'encarnados' se anteciparam aos rivais pela contratação do avançado Carlos Vinícius.

Em entrevista à TVI, Luís Filipe Vieira assumiu que o Benfica "tem um projeto do qual não abdica", que passa pela aposta na formação, o que não impede que as 'águias' consigam atingir uma final da 'Champions' no futuro.

"Ninguém pode dizer quando vai acontecer. Temos um grupo de jogadores com ADN do Benfica, da formação. Se tiver de ir ao mercado, o Benfica irá ao mercado, seja em janeiro ou no final da época. Queremos chegar a uma final da Liga dos Campeões e vamos ter essa equipa para lutar numa final", disse o dirigente, salientando que o Benfica tem "uma situação financeira invejável", depois de ter apresentado resultados positivos de 300 milhões de euros (ME).