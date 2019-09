Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, afirmou hoje que pedirá a demissão se, algum dia, o clube for condenado por corrupção e salientou o facto de os 'encarnados' não terem sido pronunciados no caso 'e-toupeira'.

"Acredito cegamente na justiça. Ilibaram o Benfica do que quer que fosse. Podem pensar o que quiserem. Nunca ninguém da administração soube de nada além do que vinha nos jornais", disse Luís Filipe Vieira, em entrevista à TVI.

Vieira assumiu ser "amigo de Paulo Gonçalves", antigo assessor jurídico da SAD, considerando que se trata de "um extraordinário profissional, que deu muito ao Benfica": "Vai enfrentar um julgamento e estou convencido de que não vai ser penalizado. Vamos aguardar pelo julgamento."