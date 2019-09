Actualidade

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje, nas Nações Unidas, que o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul deve "ir a par com a sensibilidade de todos a desafios ambientais".

O chefe de Estado abordou este tema de passagem, no seu discurso no debate geral da 74.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, quando falava de "sinais positivos" no quadro global.

"É favorável o acordo entre a UE e o Mercosul, que se deseja possa ir a par com a sensibilidade de todos relativamente a desafios ambientais", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.