Actualidade

O presidente do Benfica admitiu hoje ter falado com José Mourinho para suceder a Rui Vitória no decorrer da época passada e revelou que os processos de renovação com os futebolistas Grimaldo e Jota estarão concluídos em breve.

Em entrevista à TVI24, Luís Filipe Vieira manifestou total confiança no atual treinador da equipa principal, Bruno Lage, que substituiu Rui Vitória em janeiro, mas confessou que o alvo inicial para render Vitória era José Mourinho.

"Quando Rui Vitória saiu, dissemos ao Bruno Lage que estávamos a conversar com o Mourinho, mas que, se o Mourinho não viesse, ele [Bruno Lage] seria o treinador principal. Curiosamente, o próprio Bruno Lage disse que, se o Mourinho viesse, ele próprio o iria buscar. Não estivemos em negociações, houve, sim, conversas com o Zé", disse.