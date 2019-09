Eleições

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, defendeu hoje que tudo o que a "solução política mudou no país tem a marca do BE", garantindo que, caso não regresse uma maioria absoluta, o partido está disponível para retomar o debate.

No comício desta noite em Torres Novas, distrito de Santarém, Catarina Martins focou grande parte do seu discurso no Serviço Nacional da Saúde e na escolha que é feita no dia das eleições legislativas sobre esta "pérola da democracia", mas na ponta final assumiu o "orgulho e alegria" do BE pelo sucesso que foram estes quatro anos de solução política.

"Tudo o que esta solução política mudou no país tem a marca do Bloco de Esquerda e orgulhamo-nos disso. Nada se teria feito sem a participação do Bloco e o voto de cada um e de cada uma das suas deputadas", sublinhou.