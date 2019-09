Eleições

O secretário-geral do PS fez hoje um veemente apelo à preservação da estabilidade política em Portugal, alegando que é essencial para que os portugueses mantenham a tranquilidade do seu dia-a-dia e para a credibilidade externa do país.

Esta mensagem foi deixada por António Costa na parte final do discurso com que encerrou o primeiro comício de campanha eleitoral do PS, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

"A estabilidade - lembrem-se bem - é fundamental para a tranquilidade que cada um dos portugueses recuperou no dia-a-dia. Essa estabilidade é fundamental para mantermos a credibilidade internacional que o país conseguiu recuperar", advertiu o líder socialista.