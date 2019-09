Actualidade

O antigo primeiro-ministro angolano Lopo do Nascimento vai liderar a Missão de Observação Eleitoral da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) às eleições gerais em Moçambique, em outubro, disse à Lusa o secretário executivo da CPLP.

De acordo com Francisco Ribeiro Telles, o anúncio foi feito por Angola na reunião informal de terça-feira, realizada na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, num encontro à porta fechada organizado pela missão de Cabo Verde, que tem a missão rotativa da comunidade.

As eleições em Moçambique, como cerca de 12,9 milhões de eleitores, têm data marcada para 15 de outubro, para a escolha do Presidente da República, dos 250 membros do Parlamento e dos cerca de 790 membros das Assembleias provinciais.