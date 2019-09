Actualidade

O primeiro-ministro britânico destacou na terça-feira, no primeiro discurso proferido na na Assembleia-Geral da ONU, os benefícios e os riscos da tecnologia e ironizou sobre o 'Brexit', que comparou ao mito grego de Prometeu.

Na intervenção no debate geral da 74.ª sessão da Assembleia-geral da ONU, Boris Johnson afirmou que era costume o primeiro-ministro britânico ir às Nações Unidas e comprometer-se com a defesa das normas de um mundo pacífico, com a proteção da navegação livre no Golfo e com uma solução de dois Estados no Médio Oriente.

A Assembleia-geral da ONU começou na terça e decorre até 30 de setembro com a presença de cerca de 150 chefes de Estado e de Governo.