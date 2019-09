Actualidade

O presidente da euroAtlantic, Tomaz Metello, disse hoje estar disponível para vender a participação de 40% na STP Airways, por acordo com o Governo são-tomense, adiantando que vai manter os voos para São Tomé e Príncipe.

Em declarações à agência Lusa, o fundador e presidente do conselho de aAdministração da portuguesa euroAtlantic, maior acionista privado da companhia aérea de São Tomé e Príncipe, STP Arways, e atualmente responsável pela gestão da empresa, explicou que chegou a um acordo com o Governo são-tomense para a saída até final de outubro, mediante a venda das ações.

"Chegámos a um acordo com o Governo de que sairíamos no fim de outubro...] Fizemos um levantamento do que achávamos que a empresa valia e fizemos a proposta" para a venda dos 40% de ações da euroAtlantic na São Tomé e Príncipe Arways, disse Tomaz Metello, sem especificar o valor pedido.