Actualidade

O ministro da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde disse hoje à Lusa que o Governo está disponível para construir no país um centro africano de Medicina Tradicional Chinesa.

Arlindo do Nascimento do Rosário afirmou que a criação deste centro seria "uma mais-valia para o país, não apenas no setor da saúde, mas também (...) em relação ao turismo".

As declarações do governante foram realizadas à margem do Fórum de Cooperação Internacional de Medicina Tradicional Chinesa que começou hoje em Macau e que reúne mais de 700 participantes do território, do interior da China, da Ásia, Europa e de países lusófonos.