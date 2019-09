Actualidade

Justina Ngoi César é uma jovial angolana de 37 anos que recusou ser apenas uma vítima de guerra. Tinha 15 anos quando conheceu a princesa Diana no centro ortopédico do Huambo e espera agora, ansiosa, pela visita do filho, o príncipe Harry, que vai visitar o mesmo hospital, mais de duas décadas depois.

De sorriso aberto, recebe os jornalistas e acompanha-os pacientemente, apoiada em duas muletas, pelas várias salas do hospital que conhece desde os cinco anos, a idade que tinha quando pisou uma das milhares de minas antipessoais espalhadas por todo o território angolano durante a guerra civil.

Foi um dia de azar. Como em muitos outros, Justina acompanhava a mãe, agricultora, "até à lavra".