Rock in Rio

A vice-presidente executiva do Rock in Rio (RIR), Roberta Medina, classificou hoje a próxima edição no Brasil como "muito doida", incluindo seis novas atrações, como uma experiência sensorial sobre a defesa de um mundo melhor.

"Das novidades, eu destacaria a NAVE, uma atração dedicada à conversa por um mundo melhor. É uma experiência inusitada dentro do conceito Rock in Rio, é imersiva e tem muita tecnologia. Não é uma conversa racional, toca na alma das pessoas e tem como mensagem principal 'reconectarmo-nos' connosco mesmo e com o planeta, porque só assim temos consciência da nossa interdependência com o ambiente", revelou Roberta Medina, em declarações à agência Lusa.

A oitava edição do festival no Rio de Janeiro inicia-se na sexta-feira com uma Cidade do Rock maior, com 385 mil metros quadrados de área útil (mais 60 metros quadrados do que em 2017), além de disponibilizar 17 atrações para os visitantes, que passam não só pelos tradicionais palcos, mas também por seis novos espaços.