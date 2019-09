Clima

Sem ação urgente para reduzir emissões de gases com efeito de estufa, os gelos permanentes vão derreter a um ritmo sem precedentes, elevando o nível dos oceanos com consequências para mais de mil milhões de pessoas, advertem peritos da ONU.

O alerta consta de um relatório lançado hoje no Mónaco pelo Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), criado pelas Nações Unidas, dedicado ao impacto climático nos oceanos e na criosfera, as regiões cobertas por gelo e neve permanentes que constituem 10 por cento da superfície do planeta.

Durante este século, os oceanos deverão sofrer alterações "sem precedentes", com temperaturas mais altas, água mais ácida, com menos oxigénio e condições alteradas de produção de recursos.