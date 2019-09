Moda Lisboa

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Redação, 25 set 2019 (Lusa) - A 'designer' Alexandra Moura e a marca portuguesa de vestuário Decenio uniram-se em parceria, pela primeira vez, e desenvolveram uma 'coleção cápsula' para apresentar na 53.ª Moda Lisboa, no dia 12 de outubro, disse hoje fonte oficial.

O "casamento" entre a marca com 25 anos de experiência no setor da moda, e aquela que foi a primeira 'designer' portuguesa a apresentar uma coleção (feminina), no calendário oficial da semana da moda de Milão, é "um marco para a Decenio", assume Maria Manuel Sousa, diretora de 'marketing' da marca.

Questionado pela Lusa sobre a razão da parceria com Alexandra Moura, o presidente executivo do grupo Cães de Pedra, Ricardo Fernandes, que detém a Decenio, explicou que o convite à 'designer' se justifica pela "importância e pela reputação que a autora já conquistou no cenário da moda nacional", bem como "pela sintonia que acreditamos que existe entre as duas marcas".