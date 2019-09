Actualidade

O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, vai estabelecer um protocolo de colaboração com o Templo de Borobudur, ma Indonésia, considerado o maior templo budista do mundo, disse o diretor do monumento português.

Ambos os monumentos são Património da Humanidade da UNESCO e o acordo, que será formalizado no dia 30, visa "promover a parceria na partilha de conhecimentos e boas práticas, o intercâmbio de programas culturais e a formação e criação de novas oportunidades para a promoção turística e cultural", afirma Joaquim Ruivo.

De acordo com o diretor do Mosteiro da Batalha, o protocolo surge do desejo de "fortalecer a amizade e cooperação entre a República Indonésia e a República de Portugal", sendo este um "acordo pioneiro no contexto dos monumentos portugueses com o estatuto de Património da Humanidade".