Cerca de metade dos intermediários de crédito registados no Banco de Portugal (BdP) dedicam-se a atividades relacionadas com venda e reparação de automóveis, segundo a Sinopse de Atividades de Supervisão Comportamental do primeiro semestre, hoje divulgada.

Até 31 de julho, o BdP autorizou 4.422 intermediários de crédito, tendo 1.289 sido recusados.

A grande maioria dos intermediários de crédito são empresas (85,9%) e destes mais de metade (51,6%) têm como atividade principal comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos.